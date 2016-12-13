Вашингтон, 13 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Американские ученые выяснили, где находится самое удаленное от цивилизации место — так называемый полюс относительной недоступности, или Точка Немо. Оно расположено в Тихом океане, на расстоянии 2700 км от ближайшего населенного пункта, сообщает «Экономика сегодня».

Gazzetta.it Точка Немо

Достичь Точки Немо можно только на теплоходе — самолеты туда не летают, при этом путь займет 15 суток. Удаленная местность может привлечь разве что тех туристов, кто намерен отдохнуть в максимальном уединении.

Полюсами недоступности называют точки, в наибольшей степени удаленные от удобных транспортных путей. Так, известны Южный и Северный полюса недоступности, которые находятся в Антарктиде и паковых льдах Северного Ледовитого океана. Эти точки не совпадают с географическими Северным и Южным полюсами. Кроме того, в качестве наиболее удаленных от цивилизации мест называют архипелаг Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане, который населяют лишь 264 человека, и остров Девон в Канаде.