Новороссийск, Краснодарский край, 13 декабря, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Оспаривать право занять кресло мэра Новороссийска Краснодарского края будут не 16 человек, как было заявлено изначально, а 15-ть. Один из претендентов на высокий пост выбыл из борьбы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 13 декабря, заявление о том, что он снимает свою кандидатуру с конкурса на пост главы Новороссийска, накануне на совместной пресс-конференции с и.о. главы города Игорем Дяченко сделал депутат городской думы Сергей Канаев.

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Нынешний руководитель Новороссийска намерен остаться у руля города

Такое решение парламентарий принял после поддержки, которую кандидатуре нынешнего руководителя города на пост мэра оказал губернатор Кубани Вениамина Кондратьева. Сергей Канаев обратился к коллегам по думе с просьбой поддержать это решение главы региона. Сам народный избранник заявил, что готов и впредь, как депутат, работать на благо города в тесном взаимодействие с главой города, которого определит гордума.

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Плюс один: Ряды претендентов на место мэра Новороссийска ширятся

Напомним, конкурс на освободившееся место мэра города-героя был объявлен городской думой Новороссийска в связи с избранием прежнего градоначальника Владимира Синяговского депутатом Государственной Думы РФ в сентябре 2016 года. Прием документов завершился 28 ноября. Всего было подано 16 заявок на участие в конкурсе. В основном, от представителей бизнес-кругов.