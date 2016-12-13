Москва, 13 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. ОПЕК удалось то, чего не удавалось 15 лет. К ее инициативе сократить добычу присоединились и нефтедобывающие страны, не входящие в картель. Кроме того, были выполнены основные рекомендации организации: сократить объемы добычи примерно на 600 тыс. баррелей в сутки, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Что еще интереснее, Саудовская Аравия дала понять, что готова на дополнительное сокращение от уже заявленных объемов, если этого потребует ситуация. И это серьезный шаг, — считает Афанасьева. — Еще в апреле текущего года саудиты сорвали переговоры, не захотев пойти на уступки Ирану, а теперь такая кардинальная смена стратегии».

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«Рынок уже полон оптимизма: Brent резко подскочила в цене на открытии в понедельник, добравшись до 5-месячного максимума 57,23 долл./баррель. Скорее всего, оптимизм продлится в течение ближайшего месяца — двух. Вплоть до появления первых комментариев на тему объемов добычи в реальности. Ближайшей целью станет отметка 60 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 декабря, мировые цены на нефть незначительно снижаются после достижения днем ранее максимальных отметок с июля 2015 года на фоне достижения входящими и не входящими в ОПЕК странами соглашения о сокращении добычи нефти. По состоянию на 08:27 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,11% — до $55,63 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на марку WTI опускалась на 0,32% — до $52,66.