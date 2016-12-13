Москва, 13 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсудить с Хорватией аргументы о возможной «российской угрозе», назвав эти заявлениями странными. Об этом он заявил в интервью агентству Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, странно слышать такие слова «из уст руководителя государства, с которым Россия хочет дружить как и со всеми остальными государствами Балкан и на европейском континенте».

Лавров отметил, что Москва готова обсудить «конкретные факты», подтверждающие слова об угрозе России, если они есть у президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

Ранее глава Хорватии заявила, что Россия активно влияет на события на Балканах, следствием чего может стать военный конфликт в регионе.