Москва, 13 декабря, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Минимальная цена корейского кроссовера SsangYong Tivoli в базовой комплектации составит 999 тысяч рублей. Такие данные предоставил дилер производителя в России компания Sollers, сообщает Авторевю.

7wallpapers.net SsangYong Tivoli

В базовом варианте (комплектацяи Welcome с механической коробкой передач, АБС и кондиционером) автомобиль имеет следующие параметры: длина 4,2 м (растянут по версии XLV), двигатель бензиновый, объём 1,6, мощность 126 л.с. Цена — 999 тысяч рублей.

Издание приводит цены и на другие модификации. Цена комплектации Original с автоматический коробкой передач — 1 млн 269 тысяч. При этом обе модификации снабжены лишь одной подушкой безопасности.

Уточняется, что в России будет продаваться только бензиновый вариант, в том время как в стране — производителе и в Европейском союзе на рынок поступает, помимо бензиновой, дизельная версия машины.

Несмотря на анонсы о ноябрьских продажах, кроссовер так и не поступил на рынок. Дилер уточнил, что к концу года автомобиль всё-таки можно будет приобрести.