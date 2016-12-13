Канберра, 13 декабря, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Правительство Австралии выражает благодарность Китаю за помощь в поиске обломков рейса MH370 Malaysia Airlines. С соответствующим заявлением выступил министр транспорта и инфраструктуры Австралии Даррен Честер.

Osce.org Обломки рейса MH370 Malaysia Airlines

С января 2016 г. в международной поисковой операции участвовало китайское судно «Дунхайцзю 101», оснащенное специальным оборудованием для обследования морского дна. В связи с окончанием поисковой операции, в данный момент корабль возвращается в Шанхай, пишет «Жэньминь жибао».

Австралийский министр в своем интервью журналистам выразил благодарность властям Китая и экипажу «Дунхайцзю 101» за помощь в поисковой операции.

«Благодаря работе китайского экипажа мы сумели существенно сократить район поиска пропавшего самолета. Пекин мгновенно отреагировал на нашу просьбу оказать помощь в поиске. В рекордно короткие сроки судно было подготовлено к операции и отправилось в заданный квадрат», — отметил Даррен Честер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, поисковое судно «Дунхайцзю 101» было недавно модернизировано. Корабль оснащен мощным гидролокатором, позволяющим обнаружить металлические предметы на глубине до 6000 м.