Москва, 13 декабря, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Пара USD/RUB обновила годовой минимум и коснулась 60,93. Конечно, главную скрипку играет нефть. И длиться это будет около месяца. Не исключено, что пара спустится в течение этого период до 58,40, правда, носить все это будет кратковременный эффект, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«А вот дальше не исключено резкое падение стоимости нефти, так как уже сейчас у многих вызывает сомнение способность 25 стран следовать договоренностям в условиях слабых экономик и проблем с бюджетом. Если выяснится, что хотя бы одна из стран нарушила соглашение, это может спровоцировать подобные же шаги со стороны остальных участников переговоров. И в прошлом подобные ситуации уже неоднократно отмечались», — пояснила Афанасьева.

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«Кроме того, неясно, учитывается ли естественное сокращение объёмов при расчете договоренного урезания квот. Если да, это тоже может вызвать обратную реакцию рынка с вероятностью резкого снижения котировок нефти», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 13 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Евро опустился на 2,14 рубля и составил 65,0720 рубля. Доллар США подешевел на 1,72 рубля — до 61,5804 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,11% — до $55,63 за баррель.