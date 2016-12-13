Калининград, 13 декабря, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Жители поселка Нивенское в Калининградской области хотят, чтобы их населенный пункт вошел в состав Чеченской Республики. По их мнению, это единственный выход из сложившейся ситуации, в которой они оказались: в поселке планируют построить шахту и добывать калийную соль, а жители опасаются, что это нанесет непоправимый вред, пишет «Новый Калининград.Ru». Шахту планируют построить «всего в нескольких десятках метров от жилых домов, в 300 метрах от детского сада и в 350 метрах от школы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как следует из письма, которое написала инициативная группа граждан, поселок Нивенское в случае разработки месторождения ждет участь городов Березники и Солигорска, где из-за подземных выработок ушли под землю жилые дома, а уровень онкологии превышает все допустимые нормы. Чтобы избежать этой участи, они и обращаются к Рамзану Кадырову.

«Уважаемый Рамзан Ахматович! Мы, жители и владельцы недвижимости поселка Нивенское, просим вас включить наш населенный пункт, в котором проживает более 2000 человек, в состав Чеченской Республики». Проблема строительства Нивенского ГОКа два года терроризирует местных жителей, а мы знаем, что с террористами у Вас разговор короткий!» — приводит цитату из обращения FlashNord.

При этом, жители поселка объясняют свое обращение к главе Чечни тем, что неоднократные жалобы в различные инстанции не принесли ожидаемого решения о запрете строительства.

В тексте письма, размещенного на сайте инициативной группы, говорится: «После многочисленных обращений во все инстанции, главам муниципалитетов, политическим партиям (в том числе в «Единую Россию»), в правительство региона, ко всем трем (врио) губернаторам области, в правительство Российский Федерации, президенту России, прокуратуры всех уровней, органы полиции, ФСБ, ФАС, Следственный комитет, экологические и природоохранные организации и даже Патриарху Всея Руси, теперь нам, наверное, может помочь только супергерой, и Герой России для этой задачи вполне подходит».

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Отметим, что о главе Чечни как о супергерое, который может решить любые проблемы, думают не только жители поселка в Калининградской области. Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября текущего года к Рамзану Кадырову обратились калужские предприниматели с вещевого рынка, который планируют закрыть. Они выступили с видеообращением, в котором написали: «Мы знаем вас как человека конкретного. Все двери калужских властей для нас закрыты. Мы просим вас о помощи — разнесите эту новость по Москве».