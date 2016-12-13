Лондон, 13 декабря, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Специалистам из британского университета Уорика удалось обнаружить планету с облаками из корунда — минерала, который служит основой для рубинов, сапфиров и других подобных камней. Ученые предполагают, что на холодной стороне планеты даже могут идти «драгоценные» дожди. Их исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Nasa.gov Газовый гигант НАТ-Р-7b (Kepler-2b)

Газовый гигант НАТ-Р-7b, или Kepler-2b, находится близко к своей звезде, в так называемом приливном захвате. Из-за этого планета всегда повернута к светилу только одной стороной. На холодной ночной стороне Kepler-2b формируются облака, которые сильный ветер перемещает на дневную сторону планеты, нагревающуюся до 2,5 тыс. градусов Цельсия.

В том случае, если облака задерживаются на ночной стороне планеты, соединения корунда, содержащиеся в них, выпадают в виде «рубинового» или «сапфирового» дождя. Как отметил астроном Дэвид Армстронг, Kepler-2b является первым газовым гигантом за пределами Солнечной системы, на котором удалось выявить существование погоды.

От Солнца Kepler-2b отделяет тысяча световых лет. Планета в 16 раз больше Земли, а ее масса превышает земную в 400 раз.

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