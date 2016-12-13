Пекин, 13 декабря, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В порту г. Ляньюнган (провинция Цзянсу) состоялась торжественная церемония передачи ВМС НОАК двух ракетных эсминцев «Баодин» и «Хэцзэ». В церемонии принял участие заместитель командующего Южным флотом ВМС НОАК Ду Бэньинь, который лично передал капитанам новых эсминцев боевые знамя.

Chinanews.com Ракетный эсминец «Баодин»

Как отмечают китайские СМИ, о новых ракетных эсминцах пока мало что известно. По данным журналистов, водоизмещение ракетного эсминца составляет 1300 тонн. Корабли будут оснащены современными комплексами ПВО, а также средствами для борьбы с кораблями и подводными лодками потенциального противника, пишет «Наньцзао жибао».

Новые эсминцы отличаются компактными размерами, благодаря чему боевые корабли будут практически невидимы на радарах противника, кроме того «Баодин» и «Хэцзэ» станут одними из самых быстрых китайских эсминцев за счет снижения общего веса.

«Баодин» и «Хэцзэ» вошли в состав Южного флота ВМС НОАК. Экипаж уже прошел полную подготовку для службы на подобных судах, а сами корабли успешно прошли все заводские испытания. В ближайшие недели ракетные эсминцы будут направлены в Южно-Китайское море для ведения своего первого боевого дежурства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 июля в состав ВМС НОАК вошел 156-метровый ракетный эсминец «Инчуань" — четвертый корабль проекта 052D.