Стамбул, Турция, 13 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» проведет ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2016/2017 годов с турецким «Фенербахче» не 23 февраля, как планировалось ранее, а на день раньше. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 13 декабря, решение о переносе принял УЕФА.

Fckrasnodar.ru ФК «Краснодар»

Причина в том, что из соображений безопасности в один день в одном городе не может проходить два матча, а право провести ответную игру по итогам жеребьевки получили сразу два клуба из Стамбула — «Фенербахче» и «Бешикташ». Поэтому один из матчей в таком случае должен быть сыгран в среду. Приоритет был у «Бешикташа», который занял в чемпионате Турции место выше, чем «Фенербахче», которому и пришлось подвинуться.

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Игра назначена на 22 февраля. Этот день станет для краснодарцев особенным — клуб будет отмечать свое девятилетие. Матч на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» с «Фенербахче» начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017 была проведена накануне в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По ее итогам «Краснодар» узнал своего соперника по первому раунду нокаут-стадии турнира. Будущий соперник «Фенербахче» 19 раз выигрывал чемпионат Турции, шесть раз становился обладателем национального Кубка и девять раз — Суперкубка. В минувшем сезоне команда стала серебряным призером турецкой Суперлиги, а в текущем чемпионате страны идет на 4-й позиции, уступая 7 очков лидирующим «Истанбулу ББ» и «Бешикташу».

Как отметил, комментирую итоги жеребьевки, полузащитник ФК «Краснодар» Юрий Газинский, «соперник, безусловно, достался очень сильный. Хотя на этой стадии легких соперников не бывает в принципе».

«Состав у «Фенербахче» впечатляет, в нем немало признанных мастеров. Но, так или иначе, все будет зависеть от нас. Нам необходимо качественно подготовиться зимой, чтобы подойти к этим матчам во всеоружии. А выйдя на поле, выложиться по максимуму. Только тогда мы сможем рассчитывать на благоприятный для нас итог», — добавил Газинский.

«С турецкими командами всегда играть очень непросто, особенно на их поле, где болельщики создают сумасшедшую атмосферу и на протяжении всего матча гонят своих вперед», — отметил главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов.

Что касается жребия, то, по словам рулевого желто-зеленых, «с одной стороны, он не самый худший, но с другой, мог бы быть к нам и более благосклонным».

«В любом случае с «Фенербахче» можно играть и можно проходить эту команду. Но тут все будет зависеть от того, как мы подготовимся в межсезонье, в какой форме подойдем к этим матчам. Если сумеем плодотворно поработать в январе и феврале, шансы на удачный исход у нас будут», — уверен Игорь Шалимов.