Москва, 13 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Российская валюта отреагировала стремительным ростом на ралли нефтяных цен в ответ на соглашение в формате ОПЕК+ сократить добычу черного золота на 558 тыс. барр./сутки. В ближайшее время факт смягчения позиции мировых производителей углеводородов продолжит подпитывать оптимизм в сырьевом сегменте, что позволит рублю сохранять лидерство в парах с основными валютами, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Однако как только участники рынка начнут задумываться над деталями и вероятностью соблюдения установленных квот по добыче, самочувствие Brent может ухудшиться. Кроме того, рисковые активы, включая нефть и рубль, могут умерить пыл в преддверии заседания Федрезерва, от которого ожидается повышение ставок», — пояснил Ковалев.

Читайте также: «Доллар может упасть до $59»

«При этом российская валюта вряд ли ощутит на себе сильное давление со стороны этого фактора, поскольку ужесточение политики уже учтено в текущем курсе USD, а потенциальное давление может нивелировать начало налогового периода в РФ. После возможных попыток приблизиться к отметке 60 рублей 15 декабря доллар может вернуться выше 61 рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль во власти нефти»

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Евро опустился на 2,14 рубля и составил 65,0720 рубля. Доллар США подешевел на 1,72 рубля — до 61,5804 рубля. Цена на нефть марки Brent увеличилась на 2,47% до $55,67 за баррель.