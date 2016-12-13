Вашингтон, 13 декабря, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Последнее суперлуние (совпадение полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли) в этом году можно будет наблюдать в ночь на 14 декабря, сообщили в пресс-службе NASA.

Commonpost.info Суперлуние

Это уже третье в этом году суперлуние, и для него характерна необычайная яркость Луны, из-за которой трудно будет разглядеть метеоры из потока Геминиды: их яркость на фоне лунного света изрядно померкнет — в пять-десять раз. Кульминацию суперлуния в Москве можно будет наблюдать 14 декабря в 4:05 мск.

Стоит напомнить, что последнее суперлуние наблюдалось 14 ноября 2016 года (это было самое большое за последние 68 лет), а первое в этом году — 16 октября, сообщает 24space.ru.

Напомним, явление суперлуния связано с тем, что Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, в одних точках максимально отдаляясь от неё, а в других — напротив, приближаясь. Когда полнолуние совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Земли и её естественного спутника — наблюдается значительное увеличение звёздной величины Луны: она выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче по сравнению с апогеем (максимальным удалением).