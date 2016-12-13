Москва, 13 декабря, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В России в рамках осенней призывной кампании-2016 вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более чем 148 тыс. граждан (около 97,5%). К местам прохождения военной службы уже направлены более 129 тыс. человек (около 85%), сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Осенний призыв

В осенний призыв-2016 в Вооруженных силах РФ будет создано 12 научных рот. В настоящее время они укомплектованы на 90%.

Отметим, в Министерстве обороны РФ и во всех штабах военных округов продолжают работу прямые телефонные линии по вопросам призыва граждан на военную службу.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в осенний призыв 2016 года планируется призвать на службу в Вооруженные силы РФ 152 тыс. человек. Кроме того, 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы. Весной 2016 года в армию были призваны 155 тыс. новобранцев.