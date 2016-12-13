Санкт-Петербург, 13 декабря, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Пассажирский автобус стал участником дорожно транспортного происшествия в Невском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения.

Https://vk.com/spb_today ДТП с автобусом в Петербурге (скриншот из группы «ДТП и ЧП")

О ДТП с автобусом на проспекте Солидарности первыми сообщили очевидцы в соцсети. «Автобус врезался в грузовик, на месте все, даже трамваям не повезло», — написал один из участников популярной городской группы.

Судя по фотографиям с места происшествия, автобус выехал на трамвайные пути и заблокировал движение трамваев.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, столкновение грузового автомобиля марки Mitsubishi и рейсового автобуса №12 марки «Волжанин» произошло в 08:15 на проспекте Солидарности, у дома 8, корпус 1.

«Скорее всего водителю стало плохо он врезался и встал на рельсы, пассажирские двери были открыты, кабина закрыта, позже когда подъехала скорая, и пожарная они вначале стояли у кабины на путях, потом вдруг автобус поехал и встал на дорогу и тут начали выбивать стекла очень активно вытащили водителя», — рассказал подробности случившегося петербуржец в соцсети.

По словам жительницы города, находившейся на месте событий, когда автобус выехал на трамвайные пути, его двери уже были открыты. «Почти все пассажиры повыскакивали прямо на ходу. Может быть от шока — но все сразу разошлись в разные стороны, ушли куда-то, как-будто такое у них постоянно случается», — удивляется петербурженка.

Татьяна Клепикова, пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс», которому принадлежит попавший в ДТП автобус, пояснила, что водитель автобуса внезапно почувствовал себя плохо, и врезался в отбойник. При этом предрейсовый осмотр отклонений в состоянии здоровья водителя не выявил.

«Пострадавших в результате ДТП нет. Водитель госпитализирован для установления диагноза», — отметила Клепикова.