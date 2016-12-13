Курган, 13 декабря, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту гибели диких кабанов. 20 трупов животных были обнаружены в битумных массах на территории асфальтобетонного завода, принадлежащего Введенскому дорожному ремонтно-строительному управлению «Автодорстрой», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ben_Kerckx Кабан

Установлено, что при осуществлении производственных процессов ОАО «Веденское ДРСУ «Автодорстрой» допустило размещение заполненных битумом хранилищ на неогороженном земельном участке. В результате дикие животные упали в яму с битумом и погибли. ЧП произошло в сентябре.

Тогда природохранная прокуратура Зауралья уточняла, что все промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения. Этого, как установили проверяющие, не сделало, нарушив инструкции, дорожное предприятие. Директору организации-нарушителя было внесено представление с требованием о восстановлении ограждения территории производственной площадки асфальтобетонного завода по всему периметру.

Причиненный ущерб животному миру, согласно расчетам департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, составил 900 тыс. рублей. Дело о гибели 20 кабанов грозило серьезным штрафом.

Но по результатам прокурорской проверки территориальный отдел Следственного комитета РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).