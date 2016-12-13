Москва, 13 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Котировки марки Brent 12 декабря достигали отметки 57,23 доллара за баррель. Но к вечеру черное золото начало коррекцию. Дело в том, что до конца непонятно, как будет осуществляться контроль за исполнением договоренностей и будут ли они вообще выполняться всеми участниками, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Теперь энергоноситель будет в большей степени реагировать на локальные новости. Например, на отчеты по коммерческим запасам в США. Рост показателя может привести к коррекции в район уровня 54,70», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 декабря, в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов. На Лондонской бирже фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 2,47% до $55,67 за баррель. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 2,52% до $52,80.