Москва, 13 декабря, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Рубль не мог не отреагировать на динамику «черного золота». Котировки пары USD/RUB с первых минут торгов 12 декабря начали снижение и достигали отметки 60,93 — минимума с октября 2015 года. Однако уже в ближайшие 2 дня все может измениться, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«14 декабря ФРС США объявит решение по монетарной политике. То, что регулятор повысит ставку, практически не вызывает сомнений. Естественно, что на подобном фоне доллар в паре с рублем может получить поддержку. К тому же, нельзя забывать о предстоящих крупных выплатах по внешнему долгу российскими компаниями, которые предстоят в текущем месяце», — пояснила эксперт.

Читайте также: «Доллар может упасть до $59»

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Евро опустился на 2,14 рубля и составил 65,0720 рубля. Доллар США подешевел на 1,72 рубля — до 61,5804 рубля. Цена на нефть марки Brent увеличилась на 2,47% до $55,67 за баррель.