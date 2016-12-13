Торонто, Канада, 13 декабря, 2016, 08:35 — ИА Регнум. На дорогах Торонто (Канада) и его пригородов за сутки произошло порядка 500 автомобильных аварий. Причиной стал обильный снегопад, к которому не приготовились водители. Об этом сообщил представитель городской полиции Онтарио Керри, передаёт телеканал CTV.

Cbc.ca Снегопад в Торонто

Керри не назвал точных данных по авариям, но отметил, что водители зачастую ведут себя неадекватно усложнившейся из-за осадков дорожной обстановке.

«Паника за рулем и агрессивное вождение чаще всего приводят к ДТП», — добавил он.

Напомним, на крупнейший город Канады выпало за сутки большое количество снега. В связи с обильными осадками международный аэропорт Торонто отменил ряд рейсов.