Пекин, 13 декабря, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 13 декабря паритетный курс юаня к доллару США составляет 6,8934, таким образом главный финансовый регулятор страны укрепил национальную валюту сразу на 154 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс валют

Укрепление юаня, начавшееся в первой половине декабря, является ответной реакцией на контролируемую девальвацию юаня, проводимую Пекином в ноябре, когда китайская валюта на протяжении нескольких недель обновляла исторические минимумы 2008 г.

Как отмечают независимые эксперты, с помощью данной меры власти КНР стимулировали рост экспорта китайских товаров и услуг — единственного инструмента для поддержания темпов восстановления национальной экономики. В Пекине данную версию отрицали, ссылаясь на то, что скачки юаня вызваны финансовой политикой третьих стран.

Резкое удешевление юаня могло быть вызвано переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 декабря главный финансовый регулятор КНР ослабил национальную валюту на 114 базисных пунктов.