Москва, 13 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Новым зампредом ЦБ РФ может стать Ольга Полякова, возглавляющая главное управление Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По их данным, Полякова также войдет в надзорный блок и будет курировать один или несколько новых департаментов Банка России. Речь может идти о департаментах анализа рисков, лицензирования, ликвидации и оздоровления финансовых институтов.

В настоящее время обсуждается объем полномочий Поляковой. У главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной восемь зампредов и четыре первых зампреда. Полякова вошла в совет директоров Банка России в декабре 2016 года, напоминает издание.

В пресс-службе Банка России от комментариев отказались. По мнению бывшего первого зампреда ЦБ, члена совета директоров Бинбанка Олега Вьюгина, новое назначение Поляковой — это логичное решение с учетом анонсированных изменений в надзорной системе Банка России.