СМИ назвали кандидата на пост нового зампреда ЦБ РФ
Москва, 13 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Новым зампредом ЦБ РФ может стать Ольга Полякова, возглавляющая главное управление Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их данным, Полякова также войдет в надзорный блок и будет курировать один или несколько новых департаментов Банка России. Речь может идти о департаментах анализа рисков, лицензирования, ликвидации и оздоровления финансовых институтов.
В настоящее время обсуждается объем полномочий Поляковой. У главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной восемь зампредов и четыре первых зампреда. Полякова вошла в совет директоров Банка России в декабре 2016 года, напоминает издание.
В пресс-службе Банка России от комментариев отказались. По мнению бывшего первого зампреда ЦБ, члена совета директоров Бинбанка Олега Вьюгина, новое назначение Поляковой — это логичное решение с учетом анонсированных изменений в надзорной системе Банка России.