Мадрид, 13 декабря, 2016, 08:30 — ИА Регнум. На портале YouTube появилось короткое видео, на котором видно небесное тело, пролетевшее в небе над испанской Андалусией.

sipa Огненный шар

Необычайное явление, зафиксированное сразу несколькими астрономическими обсерваториями, произошло в 22:25 по местному времени (00:25 мск) в понедельник, 12 декабря, в районе провинций Хаэн и Гранада.

Ученый из Университета Уэльвы Хосе Мария Мадьедо отмечает, что объект был «значительных размеров» и смог «уцелеть при прохождении через атмосферу Земли», передает RT.