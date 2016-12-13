Москва, 13 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 декабря завершились в минусе. Баррель Brent после открытия на уровне $56,57 подешевел на 2,08%, до $55,39. Цена на нефть резко подскочила после достигнутых договоренностей о сокращении добычи нефти странами, не входящих в картель в минувшие выходные. Динамика цен на нефть вызвала нисходящую коррекцию американской валюты на валютном рынке форекс, отметил аналитик компании Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На торгах в Европе цена повышалась до отметки $57,23. Промежуточный целевой уровень был достигнут. Теперь покупателям открыта дорога к $67. Если скорость повышения котировок сохранится на уровне $0,65 в сутки, то к 3−4 января Brent будет стоить 64 доллара за баррель. Если на рынке до конца года начнётся коррекция, то цена останется торговаться около уровня 55 долларов. Сегодня, 13 декабря, ожидается восстановление цен до $56,50.