Пекин, 13 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным Государственным статистическим бюро КНР, в ноябре темпы роста промышленного производства в Китае остановились на уровне 6,2%, что на 0,1% больше, чем в октябре 2016 г.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

По словам пресс-секретаря главного статистического органа Китая Мао Шэнюня, продолжающийся рост производства напрямую связан с государственной поддержкой отдельных отраслей, а также увеличению спроса на внутреннем и внешнем рынках, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Власти КНР продолжат постепенно и разумно проводит экономические реформы, которые приведут к восстановлению национальной экономики Китая», — отметил китайский чиновник.

Снижение темпов роста китайской промышленности связано с началом мирового экономического кризиса. Всего за 5 лет данный показатель снизился с 13,9% до 6%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, экономика Китая в ноябре 2016 г. продемонстрировала положительную динамику — объем экспорта китайских товаров и услуг увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, импорт вырос на 6,7%.