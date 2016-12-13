Москва, 13 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 12 декабря закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 2,31% до 61,05 руб., курс евро/рубль — на 1,7%, до 64,93 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Торги на внутреннем валютном рынке открылись резким снижением по доллару США и евро. Российская валюта подорожала на фоне повышения нефтяных котировок после достигнутых договоренностей о сокращении добычи нефти странами, не входящих в картель, в минувшие выходные, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

В течение первых трёх часов торгов курс доллара снизился до уровня 60,95 руб. (-2,46%), курс евро — до 64,49 руб. (-2,36%). После обновления минимумов рублёвые пары перешли в боковой тренд, в котором они находились пять часов.

На американской сессии укрепление рубля продолжилось при снижающихся ценах на нефть. Баррель Brent во второй половине дня подешевел на 3,87%, до $55,10. Нисходящее движение рублёвых пар было обусловлено слабостью американского доллара на валютном рынке. Доллар корректировался после пятничного укрепления. Курс доллара опускался до уровня 60,74 руб., курс евро до 64,41 руб. К закрытию торговой сессии курсы валют незначительно восстановились.

Дальнейшая динамика рубля по-прежнему будет определяться ценами на нефть. После встреч ОПЕК нефть сохранит бычий тренд, а значит, сохранится тенденция к укреплению рубля. Дорогой рубль не нужен Минфину, но не стоит так волноваться. Рублёвая стоимость барреля Brent составляет 3400 руб. Это значительно выше стоимости 2700 руб., заложенной в бюджет на 2017 год.

Сейчас все внимание трейдеров переключилось на заседание FOMC. Его результаты станут известны в среду. Ожидается, что ФРС ужесточит монетарную политику. До среды ожидается коррекция по рублёвым парам. Восходящая коррекция в пределах 1 рубля будет для всех приемлема.

При снижении курса доллара в зону 60,00−61,00 руб. появилось много желающих открыть длинные позиции по нему против рубля. Идея хорошая, но вчера цена пробила нижнюю границу канала, в котором она находилась с середины апреля. Падение курса доллара ниже 61,40 указывает на падение до 59,50 как минимум, а так до 57,60 руб. Не стоит торопиться, хотя риск оправданный и частично можно прикупить валюты, особенно евро.

Если исходить из стоимости бочки Brent 3400 руб., то уровень 57,50 руб. будет достигнут при цене нефти $59. Не забываем ещё про один важный момент. Высокий спрос на российские облигации при снижении цен на американские облигации не даст обесцениться рублю.