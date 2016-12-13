Владивосток, 13 декабря, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В Приморском крае работники предприятий ЖКХ и учреждений образования рискуют встретить Новый год без зарплаты. В районах субъекта без денег сидят сотрудники «Примтеплоэнерго» — такая ситуация, как считают в местном профсоюзе, уже стала систематической. Сложная обстановка наблюдается в детских домах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexas_Fotos Время. Деньги

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Согласно последним данным Федерации профсоюзов Приморского края, за ноябрь зарплату не получили сотрудники 5 филиалов «Примтеплоэнерго». В течение 12 дней не выплачивают деньги коллективам Артёмовского, Партизанского и Лесозаводского филиалов. В Михайловском срок задержки составляет 9 дней, в Дальнегорском — 8 дней.

В Находке и Фокино люди получили лишь 25% от всей суммы.

«Задержка зарплаты в «Примтеплоэнерго» стала систематической. Октябрьскую людям пришлось ждать более 20 дней», — подчеркнули члены профсоюза.

Проблемы со своевременной выплатой зарплаты наблюдаются и в образовательных учреждениях Приморья. В преддверии Нового года без денег остаются кадры Яковлевского муниципального образования и Спасска-Дальнего.

За первую половину ноября зарплату только на днях начали выдавать работникам детского дома №4 Владивостока. При помощи судебных приставов долги пришлось взыскивать коллективу детдома в селе Вольно-Надеждинское.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным федеральной статистики, на Приморский край приходится наибольший объём задолженности по выплате зарплаты среди остальных регионов России, почти 600 миллионов рублей. В целом по Дальнему Востоку сотрудникам задолжали свыше 1 миллиарда рублей. Для примера, последние цифры в Амурской области говорят о долге в размере 77,6 миллионов рублей.