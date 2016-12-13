Париж, 13 декабря, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Во Франции может быть найден неизвестный ранее эскиз работы Леонардо да Винчи, пишет The Telegraph.

Huffingtonpost.com Неизвестный ранее эскиз работы Леонардо да Винчи

Еще в марте 2016 года врач-пенсионер принес на оценку в аукционный дом Tajan в Париже пачку рисунков. Стопка рисунков принадлежала отцу пожилого мужчины.

Сотрудники аукционного дома нашли среди прочих набросков выполненный чернилами эскиз, изображающий преданного мученической смерти святого Себастьяна. Эксперты, оценивавшие рисунок, предположили, что он принадлежит перу Да Винчи и был создан между 1482 и 1485 годами.

По предварительным данным, стоимость эскиза может составить 15 млн евро. Имя владельца рисунка не сообщается.

Ранее в этом году в Шотландии на острове Бьют был обнаружен экземпляр первого собрания сочинений английского поэта Уильяма Шекспира, изданный в 1623 году. Книга найдена в средневековом замке.

Тираж первого издания неизвестен. Историкам известно о существовании 230 копий. Данный экземпляр принадлежал литературному редактору, а в 1896 году был передан на остров Бьют в библиотеку.