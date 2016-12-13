Вашингтон, 13 декабря, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Самолет немецкой компании Lufthansa, следовавший из штата Техас в Германию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка после того, как в авиакомпанию поступило сообщение о том, что на борту самолета может находиться бомба, сообщает 13 декабря Reuters.

N-tv.de Самолет авиакомпании Lufthansa

Рейс №441, направлявшийся из Хьюстона во Франкфурт, приземлился в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в 20:30 по местному времени.

530 пассажиров благополучно покинули воздушное судно. Сейчас самолет осматривают специалисты. Вынужденная посадка рейса №441 не повлияла на работу нью-йоркского аэропорта.

Представители авиакомпании Lufthansa пока не прокомментировали данный инцидент.