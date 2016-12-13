Названы самые любимые карманниками станции метро в Москве
Москва, 13 декабря, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Чаще всего в московским метро карманные кражи происходят на станциях «Охотный Ряд», «Киевская» и «Курская» и на перегонах «Парк Культуры» — «Таганская» (Кольцевая линия), «Савеловская» — «Чеховская» (Серпуховско-Тимирязевская линия), «Театральная» — «Павелецкая» (Замоскворецкая линия). Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин, пишет газета «Известия».
Правоохранители отмечают, что карманные кражи — наиболее распространённый вид преступлений в метро. В этом году с января по ноябрь в правоохранительные органы поступили заявления от 683 потерпевших.
Микулин уточнил, что в метро Москвы каждый день происходят карманные кражи: ежедневно фиксируется минимум два случая. Он отметил, что краж с каждым годом становится меньше: в течение трёх последних лет их стало в 2,5 раза меньше.
«Среди карманников, впрочем, как и среди грабителей, вырывающих из рук гаджеты, большинство — иногородние граждане России. На втором месте — мигранты», — сказал Микулин.
По словам Микулина, кризис «ударил» в том числе и по преступникам, которым становится невыгодно выезжать в Москву «на дело». А вот доля жителей столицы и Подмосковья увеличивается среди воров.
Чаще всего кражи происходят на следующих станциях: «Охотный Ряд» — 15 краж с января по октябрь 2016 года, «Киевская» — восемь краж, «Курская» — восемь краж, «Выхино» — шесть краж.
«Опасными местами можно назвать: перегон «Парк Культуры» — «Таганская» Кольцевой линии — 60 краж, «Савеловская» — «Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии — 36 краж, «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии — 26 краж, «Третьяковская» — «Новые Черемушки» — 26 краж, «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии — 26 краж, «Китай-город» — «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии — 16 краж», — сказал Микулин.
Особо пристально полиция наблюдает за такими станциями, как «Савеловская». Причина в том, что поблизости — крупный радиорынок, и на нём идёт скупка краденого (в том числе и телефонов).