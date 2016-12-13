Москва, 13 декабря, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Чаще всего в московским метро карманные кражи происходят на станциях «Охотный Ряд», «Киевская» и «Курская» и на перегонах «Парк Культуры» — «Таганская» (Кольцевая линия), «Савеловская» — «Чеховская» (Серпуховско-Тимирязевская линия), «Театральная» — «Павелецкая» (Замоскворецкая линия). Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин, пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция московского метро

Правоохранители отмечают, что карманные кражи — наиболее распространённый вид преступлений в метро. В этом году с января по ноябрь в правоохранительные органы поступили заявления от 683 потерпевших.

Микулин уточнил, что в метро Москвы каждый день происходят карманные кражи: ежедневно фиксируется минимум два случая. Он отметил, что краж с каждым годом становится меньше: в течение трёх последних лет их стало в 2,5 раза меньше.

«Среди карманников, впрочем, как и среди грабителей, вырывающих из рук гаджеты, большинство — иногородние граждане России. На втором месте — мигранты», — сказал Микулин.

По словам Микулина, кризис «ударил» в том числе и по преступникам, которым становится невыгодно выезжать в Москву «на дело». А вот доля жителей столицы и Подмосковья увеличивается среди воров.

Чаще всего кражи происходят на следующих станциях: «Охотный Ряд» — 15 краж с января по октябрь 2016 года, «Киевская» — восемь краж, «Курская» — восемь краж, «Выхино» — шесть краж.

«Опасными местами можно назвать: перегон «Парк Культуры» — «Таганская» Кольцевой линии — 60 краж, «Савеловская» — «Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии — 36 краж, «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии — 26 краж, «Третьяковская» — «Новые Черемушки» — 26 краж, «Театральная» — «Павелецкая» Замоскворецкой линии — 26 краж, «Китай-город» — «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии — 16 краж», — сказал Микулин.

Особо пристально полиция наблюдает за такими станциями, как «Савеловская». Причина в том, что поблизости — крупный радиорынок, и на нём идёт скупка краденого (в том числе и телефонов).