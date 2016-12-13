Москва, 13 декабря, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Республики бывшего СССР могут добровольно объединиться в новое союзное государство, которое будет существовать в границах прежнего Советского Союза. Об этом бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью, приуроченном к 25-й годовщине распада Советского Союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачев

Отвечая на вопрос, возможно ли восстановление СССР, Горбачев ответил, что такой вариант он вполне допускает. «Советского Союза — нет, а Союза — да», — сказал он. «В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый Союз может быть», — пояснил Горбачев ТАСС.

Экс-президент СССР рассказал, что факторами, приблизившими распад Советского Союза, выступили путч ГКЧП в августе 1991 года и черты характера первого президента России Бориса Ельцина. По его словам, Ельцин начал «просто бороться с союзным центром».

Что касается подписания документов, известных как «Беловежские соглашения», фактически ликвидировавшие СССР, Горбачев пояснил, что не сделал попытки арестовать президента России Бориса Ельцина, главу Белоруссии Станислава Шушкевича и лидера Украины Леонида Кравчука, так как это грозило гражданской войной.

«Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Я предпринял другое — я отдал власть, я ушел сам, чтобы избежать кровопролития», — сказал он.

Напомним, 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще были подписаны документы, прекратившие существование Советского Союза. Взамен было создано Содружество Независимых Государств. Соглашения подписали лидеры России, Украины и Белоруссии — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о том, что слагает с себя полномочия президента СССР.