Вашингтон, 13 декабря, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Управление директора Национальной разведки США (ODNI) не поддержало версию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о «русских хакерах», которые якобы оказывали «помощь» кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу на президентских выборах в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные лица, знакомые с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам источников, в управлении ODNI не оспаривают отчет ЦРУ, но указывают на то, что доказать факт вмешательства РФ в выборы в США они не смогли.

10 декабря 2016 г. газета The Washington Post со ссылкой на засекреченный аналитический доклад ЦРУ и свои источники сообщила, что американские спецслужбы заподозрили Россию в оказании «помощи» кандидату-республиканцу Дональду Трампу во время президентских выборов в США.

По данным издания, ЦРУ якобы удалось установить личности «связанных с властями РФ людей», которые предоставили порталу WikiLeaks похищенные электронные письма Демократической партии.

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