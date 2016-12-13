Вашингтон, 13 декабря, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Республиканец Митт Ромни, претендовавший в 2012 году на президентский пост, не станет главой Госдепа США. Об этом ему в телефонном разговоре сообщил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает CNN со ссылкой на источники в переходном штабе главы государства.

Circa.com Эмблема Госдепа США

По данным телеканала, Трамп окончательно определился с кандидатурой на пост госсекретаря США и сообщил Ромни, что это будет не он. Ромни на своей страничке в Facebook написал, что для него «было честью рассматриваться в качестве (кандидата на пост) госсекретаря».

При этом прямо Ромни не заявил, что выбыл из списка претендентов. Кроме того, он назвал встречи с Трампом, на которых обсуждалась его кандидатура, «приятными и познавательными».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что имя нового госсекретаря США будет объявлено в ближайшие сутки. Кроме Ромни на этот пост претендуют глава нефтяной корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис и бывший директор ЦРУ США Дэвид Петрэус.

По данным телеканалов CNN, Fox News и NBC, Трамп остановил свой выбор на 64-летнем Тиллерсоне, возглавляющем ExxonMobil с 2006 года.