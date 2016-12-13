Майкоп, 13 декабря, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Вопросы развития Майкопской и Адыгейской епархии, строительства Свято-Успенского кафедрального собора в Майкопе и других храмов стали основной темой обсуждения на встрече главы Адыгеи Аслана Тхакушинова с Архиепископом Майкопской и Адыгейской епархии, которая состоялась накануне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 13 декабря, вначале Аслан Тхакушинов поздравил владыку Тихона с возведением в сан архиепископа, отметив, что это высокая и заслуженная оценка его «подвижнической деятельности во главе Майкопской и Адыгейской епархии».

Adygheya.ru Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов и архиеписком Тихон

«Уверен, как и прежде, под вашим мудрым руководством православная община будет вносить значительный вклад в укрепление духовных основ общества, традиционных нравственных ценностей, обеспечивая развитие межконфессионального диалога», — сказал Аслан Тхакушинов.

Глава Адыгеи также подчеркнул важность сохранения уважительного отношения к чувствам верующих любых конфессий в таком многонациональном регионе, как Адыгея. За вклад в духовно-нравственное воспитание населения и укрепление в республике мира и согласия архиепископу Тихону и отцу Александру были вручены юбилейные медали.

Архиепископ Майкопской и Адыгейской епархии выразил благодарность руководству республики за внимание к вопросам Русской православной церкви и существенную помощь в строительстве Свято-Успенского кафедрального собора в Майкопе.

Напомним, строительство Свято-Успенского кафедрального собора началось в 1996 году, когда на средства меценатов был заложен его фундамент. В закладке первого камня Соборного храма и освящении места будущего строительства участвовал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Три года назад строительство было возобновлено. На сегодня стены собора возведены до шестиметрового уровня. Осталось поднять только центральную часть здания еще на пять метров, и в следующем году приступить к монтажу кровли. Сметная стоимость составляет более 110 млн рублей.

Всего в Адыгее насчитывается 58 храмов, а также Свято-Михайло-Афонская пустынь. Идет строительство ряда храмов в различных населенных пунктах республики, в основном на это направляются средства благотворителей.