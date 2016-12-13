Париж, 13 декабря, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Форвард мадридского «Реала» и португальской сборной Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом года по версии французского журнала France Football, заявил, что не надеялся получить «Золотой мяч» в четвертый раз. Об этом нападающий рассказал в интервью изданию AS.

Casabouge.com Криштиану Роналду c «Золотым мячом»

«Для меня большая честь выиграть «Золотой мяч». Сегодня я ощущаю те же эмоции, что и в первый раз. Никогда не думал, что стану четырехкратным обладателем этого трофея. Очень счастлив», — сказал он.

Роналду поблагодарил своих товарищей по «Реалу» и сборной Португалии, отметив, что именно с их помощью ему удалось вновь получить престижный трофей. Футболист добавил, что продолжит упорные тренировки. По его словам, интересы команды для него — всегда на первом месте.

«Мне будет трудно выиграть этот престижный трофей в пятый раз. Но я хотел бы отметить, что думаю и о национальной сборной, поскольку игра за «Реал» и сборную Португалии имеет для меня одинаковое значение. Сделаю все, что в моих силах», — сказал Роналду.

Глава Португалии Марселу Ребелу ди Соза поздравил Роналду с получением награды по итогам 2016 года. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны.

«Поздравляю Криштиану с четвёртым «Золотым мячом». Эта награда является справедливым признанием исключительного сезона на самом высоком уровне, а также подчёркивает завоевание титула чемпионов Европы, который принёс столько радости народу Португалии», — говорится в заявлении португальского лидера.

В рейтинге France Football Роналду опередил таких игроков, как Лионель Месси из «Барселоны», Антуан Гризманн из «Атлетико», Луис Суарес и Неймар из «Барселоны». Свой первый «Золотой мяч» Роналду получил в 2008 году.