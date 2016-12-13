Алеппо, Сирия, 13 декабря, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В Алеппо боевики покинули последний контролируемый ими квартал — Фирдоус, сообщает ливанская информационная служба «Либанкол».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По ее данным, контроль над восточной частью города полностью перешел к сирийским правительственным войскам. Жители Алеппо приветствуют армию, выйдя на улицы.

Ранее сообщалось, что войска САР выбили террористов еще из пяти кварталов восточной части мегаполиса, под контроль было взято 96% территории.

Операция по освобождению Алеппо в Сирии, которую проводят войска президента Башара Асада при поддержке ВКС РФ, на данный момент находится в завершающей стадии. В ближайшее время может быть официально объявлено о полном освобождении города, сообщает НТВ.

Тем временем из кварталов Алеппо по трем гуманитарным коридорам эвакуировано почти 3,5 тыс. человек. Вывод мирных жителей, который террористы использовали в качестве живого щита, продолжается.