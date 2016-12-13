Новосибирск, 13 декабря, 2016, 07:21 — ИА Регнум. «Я считаю сложившуюся ситуацию беспрецедентной, поскольку ранее сторонников «Русского мира» в Белоруссии ограничивали в рамках публичного пространства более мягкими и скрытыми методами», — сказал ИА REGNUM политолог Сергей Бирюков, комментируя задержание правоохранительными органами Белоруссии авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента редакции в Минске Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии.

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«Арест трех знаковых фигур из пророссийской части политического спектра может быть объяснен тремя основными причинами. Первая из них — усиление «идентитарной» политики властей Белоруссии в ответ на события вокруг Украины, начиная с весны 2014 года, что выражается, в частности, повышением требованием к уровню лояльности со стороны публичных фигур и экспертов. Вторая причина — мобилизация на свою сторону представителей антироссийской части политического спектра в случае возможного усложнения ситуации в отношениях с Россией. И третья причина — демонстрация известной твердости и приобретение дополнительного (пусть и специфического) аргумента в торге за дополнительные экономические преференции», — говорит политолог.

Напомним, на прошедшей неделе белорусскими властями были задержаны три журналиста ИА REGNUM — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции». Редакция не признает предъявленные авторам обвинения.

В свою очередь, министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своем официальном комментарии о причинах репрессий против авторов и журналистов ИА REGNUM в Белоруссии буквально признала политические мотивы репрессий против журналистов.

Ананич заявила, что «анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа. <…> Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет ИА REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».

Это заявление показывает, что официальные власти Белоруссии пытаются заставить российское СМИ нарушить Конституцию России и признать над собой действие идеологической и бюрократической цензуры, которая запрещена Конституцией России.

Тем временем, замминистра связи и массовой коммуникации России Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций. Он не видит «ничего страшного в том, если в СМИ освещаются реальные проблемы и споры, которые, естественно, случаются между партнерами». Волин подчеркнул, что «лучший способ работы с журналистами — это не давление на них, а конструктивный диалог с ними».

По задержанию журналистов и авторов ИА REGNUM в Белоруссии уже высказались многие, не только российские, эксперты. Все они критически отнеслись к действию белорусских властей.