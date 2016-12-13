Мехико, 13 декабря, 2016, 06:09 — ИА Регнум. В Мехико состоялась встреча представителя руководства КНР Яна Цзечи и главы МИД Мексики Клаудии Руис Массье, в ходе которой стороны решили «углубить взаимное доверие и развивать двусторонний диалог» по вопросам стратегического сотрудничества между странами, сообщает Reuters 13 декабря.

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По сообщению МИД Мексики, встреча касалась расширения торговых и инвестиционных связей двух стран, а также улучшения авиасообщения между Китаем и Мексикой.

После встречи с Массье Ян Цзечи также нанес «визит вежливости» президенту Мексики Пенья Ньето.

Торгово-экономические отношения Мексики с Китаем «охладились» после отмены президентом Ньето ряда железнодорожных и торговых проектов, однако на прошлой неделе стало известно, что Мексика получила доступ к двум глубоководным нефтяным буровым в китайской юрисдикции во время аукциона, который является частью энергетической реформы страны КНР.

Кроме того, как отмечают эксперты, после победы «изоляциониста» Дональда Трампа на президентских выборах в США Китай и Мексика становятся «естественными экономическими союзниками».

КНР рискует потерять «торгового партнера №1» в лице США после обещанного Трампом увеличения ввозных пошлин на китайские товары. Мексика рискует столкнуться с потерей огромного количества рабочих мест и производств в связи с заявленным Трампом «возвращением» американских заводов из соседней страны в США, а также отменой договора НАФТА о свободной торговле стран Северной Америки.

«Отношения между Китаем и Мексика возрождаются, — считает Эван Эллис, профессор, аналитик армии США. — Выборы президентом Трампом и связанная с ними угроза для НАФТА, вероятно, один из аргументов для (Пенья Ньето), чтобы диверсифицировать внешнеэкономические обязательства Мексики».

Как сообщало ИА REGNUM, республиканец Дональд Трамп, избранный на пост главы США 8 ноября, официально примет должность 20 января. В качестве «первых шагов» своего президентства Трамп уже пообещал выход США из международных договоров о свободной торговле — сначала Транстихоокеанского партнерства, а затем Трансатлантического партнерства и договора НАФТА.

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