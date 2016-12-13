Южно-Сахалинск, 13 декабря, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Последняя действующая сахалинская угольная шахта «Ударновская», принадлежащая компании «Сахалинуголь-6», объявлена банкротом. Без работы могут остаться 450 шахтеров. Зарплату люди не видели уже более двух месяцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

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В компании «Сахалинуголь-6», являющейся владельцем последней сахалинской действующей шахты «Ударновская», с 1 декабря введена процедура наблюдения, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Такое решение по иску нескольких кредиторов принял Сахалинский Арбитражный суд. До 24 апреля 2017 года временный управляющий должен подготовить отчет о состоянии дел на шахте. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе «Ударновской».

«После этого будет принято решение либо о начале мероприятий по оздоровлению экономической деятельности предприятия, либо о начале конкурсных процедур — распродаже имущества и расчетах с кредиторами», — рассказал генеральный директор УК «Сахалинуголь», в структуру которого входит «Сахалинуголь-6», Вадим Беломаз.

Шахту пытались спасать — банки давали кредиты, государство выделяло помощь. Однако деятельность «Ударновской» продолжает оставаться убыточной. Сегодня ни о кредитах, ни о госпомощи речь уже не идет. Компания — владелец, «Сахалинуголь», также не может спасти гибнущую шахту. Поскольку состояние островного угольного холдинга далеко от стабильного.

«Сейчас сложно сказать, что будет дальше. Люди не получали зарплату в течение двух месяцев. Мы пытались не доводить дело до суда, решить все мирным путем, но взаимопонимания не нашли. Шахтеры пошли в суд. Суд принял решение в их пользу. Предприятию необходима финансовая поддержка, но где ее взять, пока неясно. Пока никто не ведет речь о продаже имущества шахты, предприятие будет жить за счет собственных ресурсов», — подчеркнул Вадим Беломаз.

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При этом, балансировать на грани закрытия «Ударновской» не впервой: шахта переживала финансовые кризисы, арбитражные санкции, пожары, но каким-то чудом умудрялась выживать, начиная с 90-х годов прошлого века. Переживет ли последняя сахалинская шахта нынешний кризис — большой вопрос.

«Пока хоронить рано. 450 шахтеров на улицу просто так не выбросишь. Но покупателей на «Ударновскую» в Дальневосточном регионе мы, скорее всего, не найдем: все ушли на разрезы. Поэтому надо решать: или предприятие градообразующее и социально важное, а значит, его надо спасать, либо его надо просто закрыть. Это самый честный и цивилизованный способ», — объяснил гендиректор «Сахалинуголь».

В последнее время «Ударновскую» преследуют неудачи. В октябре за долг в 112 миллионов рублей по зарплате и налогам была арестована часть имущества. «Сахалинэнерго» периодически сообщало о намерениях ограничить подачу электроэнергии. В июне прокуратура области сообщала о фактах невыплаты заработной платы 533 местным угольщикам.

Между тем, еще в 2015 году о перспективах «Ударновской» говорили едва ли не как о свершившемся факте: с высоких областных трибун сообщалось, что «Ударновскую», «Солневский угольный разрез» и Шахтерский порт соединит угольный конвейер.

Прошлым летом губернатор Сахалина Олег Кожемяко вполне уверенно говорил о радужных перспективах шахты: «Километровый причал построят в порту Шахтерск. Порт заработает в круглогодичном режиме, значит, можно будет отгрузить больше угля. Самый ценный пойдет с шахты «Ударновская».

Областные власти неоднократно оказывали шахте финансовую помощь: в 2014 году из областного бюджета было выделено 300 миллионов рублей, еще 600 — в 2015, которые были потрачены на ликвидацию последствий сильного пожара и запуск производства после длительного простоя. Но, судя по последним событиям, чуда не случилось.

В местных социальных сетях шахтеры пишут: «С шахтой давно пора что-то делать. Или обнулить долги и закупить новое оборудование, или закрыть, а людей трудоустроить на другие предприятия. Шахта давно так работает: оклады маленькие, люди вроде трудоустроены, а стабильности нет. Попытки продать иностранцам ни к чему не привели: уголь очень хороший, ценный, а добыча очень дорогая».

«Расходы слишком большие при низких ценах на уголь. Шахта в год добыла 200, а надо 600 тысяч тонн. А зарплату надо платить, налоги надо, да всякие энергетики со своими зверскими тарифами — тоже ж кушать хотят».

«Мы на работе прикинули — по три корабля в месяц с углем отправляем, это около 11 миллионов тонн. Из них 4−5 на зарплату. А остальное — куда? А ведь в свое время уголь шел рекой. Только с прибыли кое-кто не оборудование покупал, а карманы набивал».

Как сложится судьба последней шахты Сахалина — пока неясно — угольную отрасль островного региона лихорадит далеко не первый год.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сахалинском поселке Быков местная шахта закрыта с 1998 года. Взрослого населения осталось не более 1000 человек. Не лучше складывается судьба и других островных шахтерских монопоселений.