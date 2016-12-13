Киев, 13 декабря, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Фракция «Батькивщина» в Верховной раде Украины обсудит вопрос о возможном исключения из неё народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщила глава фракции Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У неё с партией «Батькивщина» ничего общего нет… Мы приняли решение собрать фракцию, пригласить Надежду Савченко и с ней обсудить все эти вещи и принять решение», — сказала Тимошенко.

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Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что осуждённая и помилованная в России Надежда Савченко провела встречу с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, на которой обсуждался обмен пленными по формуле «всех на всех».

После этого украинские СМИ со ссылкой на источники распространили заявление «Батькивщины» о том, что партия выступает против «переговоров с террористами», а Савченко свои действия с партией и фракцией «не координирует».