Париж, 13 декабря, 2016, 05:35 — ИА Регнум. В Париже 12 декабря был представлен неизвестный ранее эскиз авторства итальянского художника и изобретателя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, передаёт The Telegraph.

Huffingtonpost.com Неизвестный ранее эскиз авторства Леонардо да Винчи

Набросок, на котором изображён преданный мученической смерти святой Себастьян, предположительно, был создан в период между 1482 и 1485 годами. Как сообщили в аукционном доме Tajan, работа была обнаружена в стопке рисунков, которые принёс для оценки пожилой врач.

Эксперты подтвердили, что эксиз действительно принадлежит перу великого итальянского живописца. Выполненное чернилами изображение оценивается в 15 млн евро.

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