Вашингтон, 13 декабря, 2016, 04:41 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США не располагают данными о полном захвате сирийской Пальмиры террористами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Джон Кирби, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Trueviralnews.com Разрушенная Пальмира

«Я не могу подтвердить сообщения прессы о том, в какой степени так называемое «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) контролирует или не контролирует Пальмиру», — приводит слова Кирби пресс-служба Госдепартамента США.

По его словам, в Вашингтоне видели как сообщения о том, что атаки продолжаются, так и сообщения, что город полностью захвачен террористами. «Я не знаю», — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, 11 декабря губернатор сирийской провинции Хомс Таляль аль-Баррази заявил в эфире государственного телевидения, что получившие подкрепление боевики оттеснили сирийские правительственные войска с территории города Пальмира. «Армия использует все средства для того, чтобы помещать террористам закрепиться», — сообщил губернатор

12 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что террористы атаковали Пальмиру с нескольких направлений. Две первые мощные атаки были отбиты на подступах к городу при поддержке российской боевой авиации, которая нанесла 64 авиаудара по позициям боевиков. Было уничтожено 11 танков и БМП, 31 оснащённый крупнокалиберными пулемеётами автомобиль, а также более 300 боевиков.

Ночью террористы пошли на третий приступ. Под покровом темноты на одном из направлений боевики использовали автомобили, начинённые взрывчаткой и управляемые смертниками. В итоге, не считаясь с потерями, террористы прорвали оборону правительственных сил и закрепились на окраинах города. При отступлении из Пальмиры правительственные силы эвакуировали 80% мирных жителей.

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