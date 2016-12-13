Ченнай, Индия, 13 декабря, 2016, 04:22 — ИА Регнум. Число жертв циклона «Вардах», который вчера обрушился на юго-восток Индии, увеличилось до семи, сообщает The Times of India 13 декабря.

Timesofoman.com Циклон «Вардах» на юго-востоке Индии

Спасатели сообщают, что число жертв может еще увеличиться, так как часть жителей могла не покинуть дома на побережье, многие из которых были разрушены.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на южные штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш обрушился циклон «Вардах» с силой ветра до 140 км/ч. Два человека погибли в первые часы после начала шторма, включая девушку, которая погибла во время обрушения ее дома. В убежища эвакуированы около 17 тыс. человек.

Сезон штормов, которые в Индийском океане принято именовать «циклонами», продлится до конца декабря. «Вардах» является самым сильным циклоном в регионе с октября 2014 года, когда жертвами циклона «Худхуд» стали 124 человека в восточной Индии и Непале.