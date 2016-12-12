Москва, 13 декабря, 2016, 04:12 — ИА Регнум. Российскими военными 12 декабря проведено три гуманитарных акции в пунктах временного размещения в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примириению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь сирийскому народу

Сообщается, что в пункте временного размещения в районе Аль-Азизия мирным жителям было передано около 1 тонны гуманитарных грузов, в районе Шейх-Максуд — около 1 тонны, в районе Аль-Махаледж — около 1,5 тонны.

Для мирных жителей, покидающих районы города, находящиеся под контролем незаконных вооружённых формирований, также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В течение суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё одного населённого пункта в провинции Тартус. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения примирении, таким образом, увеличилось до 1046.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооружённых формирования.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что восточная часть Алеппо полностью освобождена от боевиков и перешла под контроль правительственных сил. Остававшиеся вооружённые группировки были выбиты из последнего оплота террористов в квартале Фирдоус.