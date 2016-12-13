Вашингтон, 13 декабря, 2016, 03:57 — ИА Регнум. В американских штатах Висконсин и Пенсильвания завершился пересчёт голосов избирателей на президентских выборах 8 декабря, который был инициирован кандидатом от Партии зелёных Джилл Стайн, передаёт Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что в обоих штатах подтверждена победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Результат в Висконсине, по итогам пересчёта, изменился лишь на 0,06%. В Пенсильвании прежний результат был просто утверждён повторно в связи с тем, что Джилл Стайн отказалась от пересчёта голосов в этом штате. Такое решение политик приняла после того, как местный суд обязал её внести залог в размере $1 млн.

Результаты пересчёта в Висконсине Дональд Трамп уже прокомментировал в своём микроблоге в Twitter. «Окончательное голосование в Висконсине, и, угадайте что, — мы просто набрали дополнительный 131 голос. Демократы и Партия зелёных теперь могут отдыхать. Мошенничество!» — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, после президентских выборов в США кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн подала заявление на пересчёт голосов в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган, сославшись на мнение группы экспертов, работавших на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которые утверждали, что данные в этих трёх штатах были искажены в результате «кибератаки».

Процесс пересчёта голосов в Мичигане ранее был остановлен решением федерального апелляционного суда, который счёл, что у Джилл Стайн слишком малая поддержка избирателей (она набрала менее 1% голосов), чтобы пересчёт мог на что-либо повлиять.

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