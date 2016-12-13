Вашингтон, 13 декабря, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы приняла решение направить отчет комиссии Сената об использовании ЦРУ утопления и других «расширенных методов допроса» в архив, документ не будет рассекречен в ближайшее время, сообщает Reuters 13 декабря.

Дирк Боутс. Мученичество святого Эразма (фрагмент). 1458

Сенатор Дайан Файнштейн, возглавлявшая расследование, была оповещена о решении Белого дома 9 декабря, и сегодня сообщила журналистам, что надеется, что «доклад будет рассекречен в один прекрасный день».

«В докладе представлены шесть лет упорной работы преданных своему делу сотрудников, и я твердо верю, что его 6700 страниц и 38 000 сносок выдержат испытание временем. Я также твердо верю, что он должен стать уроком, что пытки не работают», — заявила Файнштейн.

Расследование пыток ЦРУ было инициировано в 2009 году. Тогда же Конгресс США принял закон, согласно которому «расширенные методы допроса» были признаны незаконными.

В 2014 году отчет Файнштейн был частично опубликован, однако президент Обама запретил дальнейшую публикацию, данные были засекречены.