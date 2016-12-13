Нигерия, 13 декабря, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Команда хирургов со всей Нигерии прибыла в город Уйо на юго-востоке страны, где в выходные жертвами обрушения крыши в церкви стали более двухсот человек, передает Reuters 13 декабря.

Операционная

«Мы созвали команду экспертов (со всей страны)… для тех, кто остро нуждается в сложных хирургических операциях», — сообщил журналистам Сулейман Гива, заведующий хирургическим отделением Уйо.

Трагедия в церкви в Уйо произошла в субботу, во время службы — произошло обрушение крыши, под завалами оказались более двухсот человек.

Данные о погибших разнятся — называются цифры от 32 до 100 человек, число раненых составляет не менее 115 человек.

В качестве основной версии трагедии называется ветхость здания.