Каракас, 13 декабря, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границу с Колумбией с 13 декабря на 72 часа, передаёт Agence France-Presse.

Колючая проволока

Как заявил президент в ходе телеобращения, данная мера предпринята в рамках борьбы с «действиями финансовой мафии с колумбийской территории», которая, по его словам, стремится дестабилизировать экономику Венесуэлы «путём выкачивания национальной валюты».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году граница между двумя государствами была закрыта по инициативе Венесуэлы в целях борьбы с контрабандой. Поводом для этого послужило нападение вооружённых контрабандистов на венесуэльских военных в районе штата Тачира в августе 2015 года.

Договорённость о постепенном открытии контрольно-пропускных пунктов на границе была достигнута в августе 2016 года на встрече президентов Венесуэлы и Колумбии Николаса Мадуро и Хуана Мануэля Сантоса.