Вашингтон, 13 декабря, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявляет, что переговоры с Россией по Алеппо «зашли в тупик» из-за «непримиримой» позиции России, передает Reuters 13 декабря.

Минобороны.рф ВКС РФ в Сирии

По словам пресс-секретаря Госдепа Джона Кирби, официальные лица США и России все еще ведут переговоры в Женеве, однако «между позициями сторон — непреодолимая пропасть».

«Я думаю, что мы зашли в тупик прямо сейчас», — заявил Кирби.

По словам представителя Государственного департамента, к ситуации, близкой к срыву переговоров, привел отказ России в ответ на «предложение немедленного прекращения огня» в Алеппо.

«Вместо того чтобы принять предложение США о немедленном прекращении огня, русские сообщили нам, что прекращение не может начаться в течение нескольких дней, — сообщил Кирби. — Учитывая тяжелое положение в Алеппо и сообщения о продолжающихся нападениях на гражданских лиц и объекты инфраструктуры, мы считаем это неприемлемым».

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Алеппо в Сирии, которую проводят войска президента Башара Асада при поддержке ВКС РФ, на данный момент находится в завершающей стадии.

По информации на вечер 12 декабря восточный Алеппо полностью освобожден сирийской армией, из районов города, ранее контролировавшихся отрядами «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжается вывод десятков тысяч мирных жителей, которых террористы использовали в качестве «живого щита».