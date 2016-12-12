Москва, 13 декабря, 2016, 02:30 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 12 декабря зафиксировано 43 обстрела со стороны вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Латакия и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ali Almazawi Хама, Сирия

В провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Джаубар, Бузайна, Мейда и Кафер-Батна, а также автомагистраль в районе Хауш-эль-Фаддалия и ферму в районе Харасты.

В провинции Латакия боевиками «Ахрар аш-Шам» обстреливались позиции правительственных войск Сирии в районе горы Абу-Али. Формированиями «Свободной сирийской армии» были обстреляны из миномётов кварталы Арт-Сабах, Фуркан и Салах-ад-Дин города Алеппо.

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Обстрелам со стороны террористов «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) подверглись более десяти кварталов в Алеппо, а также военная академия Эль-Асад и арбузный рынок. В провинции Дамаск террористами был обстрелян, в частности, лагерь беженцев Эль-Вафидин.

Сообщается, что ВКС России и ВВС Сирии ударов по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении огня и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, не наносили.

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