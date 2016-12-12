Москва, 13 декабря, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Захват Пальмиры член комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сравнил с рейдом Шамиля Басаева в Будённовск. Такую позицию он озвучил в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Вениамин Чебанов. Курская дуга. Последний снаряд. 2004

«Алеппо, пусть это будет ещё не Берлин, но это уже не Сталинград, это Курская дуга. Это победа, которая является военной, экономической и политической, — обозначил Дмитрий Саблин. — Захват Пальмиры напоминает мне рейд Басаева в Будённовск, когда с военной точки зрения это ничего не значило».

«Такую силу, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нельзя недооценивать, это не просто банды, это определённая вооружённая сила, она достаточно хорошо обучена, она достаточно фанатична. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массово использует такое оружие, как смертники», — добавил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков накануне, 12 декабря, заявил о том, что наступление террористов на Пальмиру осуществлялось с запада, востока и юга. В общей сложности количество наступавших превысило пять тысяч боевиков.