«Алеппо ещё не Берлин, но уже не Сталинград»
Москва, 13 декабря, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Захват Пальмиры член комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сравнил с рейдом Шамиля Басаева в Будённовск. Такую позицию он озвучил в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».
«Алеппо, пусть это будет ещё не Берлин, но это уже не Сталинград, это Курская дуга. Это победа, которая является военной, экономической и политической, — обозначил Дмитрий Саблин. — Захват Пальмиры напоминает мне рейд Басаева в Будённовск, когда с военной точки зрения это ничего не значило».
«Такую силу, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нельзя недооценивать, это не просто банды, это определённая вооружённая сила, она достаточно хорошо обучена, она достаточно фанатична. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массово использует такое оружие, как смертники», — добавил депутат Госдумы.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков накануне, 12 декабря, заявил о том, что наступление террористов на Пальмиру осуществлялось с запада, востока и юга. В общей сложности количество наступавших превысило пять тысяч боевиков.